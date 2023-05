V Dohi na srečanju ZN o pristopu do talibanskih oblasti v Kabulu

Doha, 1. maja - V organizaciji Združenih narodov se je danes v katarski prestolnici Doha začelo dvodnevno mednarodno srečanje o Afganistanu. V središču je vprašanje pristopa mednarodne skupnosti do talibanskih oblasti v Kabulu in kako jih pripraviti do tega, da bodo omilile omejevanje pravic žensk, ki so jim od vrnitve na oblast prepovedali delo in šolanje.