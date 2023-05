Pajenk in Štern v Grčiji do naslova prvakov

Ljubljana, 1. maja - Slovenska odbojkarska reprezentanta Alen Pajenk in Tonček Štern sta minuli vikend z Olimpiakosom osvojila naslov grških državnih prvakov. Sašo Štalekar in Dejan Vinčić se v Nemčiji podajata v boj za naslov, Jan Kozamernik in Klemen Čebulj pa v poljskem prvenstvu lovita bron, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.