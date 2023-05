WEF: V petih letih bo izginilo več milijonov delovnih mest

Ženeva, 1. maja - V prihodnjih petih letih bo po vsem svetu izginilo 14 milijonov delovnih mest, so izračunali pri Svetovnem gospodarskem forumu (WEF). Do znatnih sprememb bo prišlo pri četrtini vseh delovnih mest po svetu. Največje spremembe je pričakovati v medijih in zabavni industriji, najmanjše pa v hotelirstvu in gostinstvu.