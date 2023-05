Uzbekistanci z veliko večino podprli novo ustavo

Taškent, 1. maja - Na nedeljskem referendumu v Uzbekistanu so po uradnih podatkih volivci z veliko večino podprli novo ustavo, s tem pa tudi predsedniku države Šavkatu Mirzijojevu omogočili, da na oblasti ostane do leta 2040. Za novo ustavo je glasovalo 90,21 odstotka udeležencev, so danes sporočili iz osrednje volilne komisije.