Iz bazena v termah reševali otroka, njegovo življenje ni ogroženo

Kamnik, 1. maja - V termah na območju policijske postaje Kamnik so v nedeljo popoldne reševali otroka, ki se je utapljal. Mlajšo deklico naj bi ena od obiskovalk kopališča opazila na dnu bazena. Takoj so ji nudili prvo moč, nato pa so jo z reševalnim vozilom prepeljali v ljubljanski klinični center. Po podatkih policije življenje otroka ni ogroženo.