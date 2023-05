Vreme: Zmerno do pretežno oblačno

Ljubljana, 1. maja - Danes bo zmerno do pretežno oblačno in do večera večinoma suho. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem dopoldne šibka burja, veter bo do večera oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 22 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Proti večeru se bodo na jugu in zahodu Slovenije začele pojavljati plohe. V torek bo oblačno z dežjem, le na severovzhodu bo zjutraj še suho. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 11 do 15, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo ob meji s Hrvaško v južni in vzhodni Sloveniji občasno še deževalo, drugod bo suho. Čez dan se bo od severozahoda počasi jasnilo. Veter se bo prehodno nekoliko okrepil. V četrtek bo sončno s svežim jutrom.

Vremenska slika: Nad osrednjim Sredozemljem je plitev ciklon, nad zahodno, srednjo in delom vzhodne Evrope pa območje visokega zračnega tlaka. Od jugovzhoda nad naše kraje doteka vse bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Oblačnost bo od juga počasi naraščala, popoldne bodo v krajih južno od nas možne krajevne plohe. Ob severnem Jadranu bo sprva pihala šibka do zmerna burja, ki bo čez dan oslabela. V torek bo oblačno in deževno. Ponekod bo pihal severni do severovzhodni veter.

Biovreme: V ponedeljek se bo vremenska obremenitev krepila. V torek bo obremenitev občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, povečanega notranjega nemira, razdražljivosti, motenj v spanju, utrujenosti in potrtosti.