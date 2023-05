Nikkei pred zasedanjem ameriške centralne banke navzgor

New York/Tokio, 1. maja - Tečaji delnic na borzah v Tokiu so se danes večinoma zvišali, vlagatelji pa so bili osredotočeni predvsem na zasedanje ameriške centralne banke, ki bo v Washingtonu v naslednjih dneh. Ta naj bi v sredo po pričakovanjih večine analitikov v odgovor na visoko inflacijo vnovič za četrt odstotne točke zvišala obrestne mere.