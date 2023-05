Florida po podaljšku v sedmi tekmi izločila Boston

Boston, 1. maja - Hokejisti Floride Panthers v severnoameriški ligi NHL so v odločilni sedmi tekmi končnice v seriji na štiri zmage šokirali Boston Bruins. Na gostovanju je Florida slavila s 4:3 po podaljšku in tako v prvem krogu izločila najboljšo ekipo rednega dela. V drugi krog so napredovali še hokejisti Seattle Kraken, ki so v sedmi tekmi ugnali Colorado z 2:1.