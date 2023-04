Mura Nona po novi zmagi blizu naslova prvaka

Ljubljana, 30. aprila - Igralke v ženski nogometni ligi Triglav Zdravje so odigrale dve tekmi 18. kroga. Ljubljanski mestni derbi je pripadel Olimpiji, ki je s 6:2 odpravila Ljubljano. Derbi med Muro Nona in Radomljami Medexom so dobile prve, ki so slavile s 3:0 in jim do potrditve naslova državnih prvakinj manjka le še ena zmaga.