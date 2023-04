Slalomisti na divjih vodah končali izbirne tekme

Krakov, 30. aprila - Po dveh tekmovalnih koncih tedna so znana imena tistih slalomistov na divjih vodah, ki bodo Slovenijo zastopali na največjih mednarodnih tekmovanjih v sezoni 2023 v konkurenci članov, mlajših članov in mladincev. Največ sprememb bo v kajakaški vrsti, kjer sta se izkušenemu Petru Kauzerju pridružila mlada Lan Tominc in Žiga Lin Hočevar.