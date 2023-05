Pirc Musar ob 1. maju: Delavke in delavci ter njihovo delo so vrednote, ki jih moramo čuvati vse dni v letu

Ljubljana, 1. maja - Delavke in delavci ter njihovo delo so vrednote, ki jih moramo čuvati vse dni v letu, je v poslanici ob 1. maju zapisala predsednica Nataša Pirc Musar. "Delo je vrednota, spoštljiv odnos do ljudi, ki ga opravljajo, pa nenadomestljiva vrlina, za katero se moramo zavzemati," je dodala.