Prvo letalo Rdečega križa prispelo v Sudan, Nizozemska in Velika Britanija zaključili evakuacije

Kartum/Haag/London, 30. aprila - Prvo letalo Mednarodnega odbora Rdečega križa s humanitarno pomočjo je danes pristalo v Sudanu, je sporočila organizacija. Medtem je iz države danes odletel zadnji evakuacijski let za nizozemske državljane, iz Londona pa so sporočili, da so razmere v Sudanu postale preveč nevarne za nadaljevanje evakuacijskih letov, poročajo tuje tiskovne agencije.