Salernitana preložila Napolijevo slavje

Ljubljana, 30. aprila - Nogometaši Napolija so imeli priložnost, da z zmago proti Salernitani tretjič v zgodovini uradno postanejo italijanski prvaki. Potem ko jim je milanski Inter pred tem naredil uslugo in najbližjega tekmeca Lazio premagal s 3:1, so Neapeljčani v 32. krogu italijanske lige igrali le 1:1, tako da je praznovanje za zdaj prestavljeno.