V Franciji nadaljevanje protestov proti pokojninski reformi

Pariz, 1. maja - V Franciji se bodo danes nadaljevali protesti proti sporni pokojninski reformi, ki med drugim zvišuje upokojitveno starost z 62 na 64 let in ki jo je vlada predsednika Emmanuela Macrona marca sprejela mimo parlamenta. K novim množičnim protestom so pozvali sindikati, ki ciljajo na udeležbo več sto tisoč ljudi.