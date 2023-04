Znani vsi udeleženci rokometnega EP 2024

Ljubljana, 30. aprila - Po današnjih zadnjih kvalifikacijskih tekmah so znani vsi udeleženci rokometnega evropskega prvenstva med 10. in 28. januarjem prihodnje leto v Nemčiji. Gostiteljici Nemčiji ter Švedski, Španiji in Danski, najboljšim trem z EP na Madžarskem in Slovaškem 2022, se je pridružilo 20 izbranih vrst, med njimi tudi Slovenija.