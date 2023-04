Vreme: Delno jasno s spremenljivo oblačnostjo

Ljubljana, 30. aprila - Predvsem sredi dneva in popoldne bodo možne posamezne krajevne plohe. Pihal bo vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem ob šibki burji do 23 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno in do večera večinoma suho. Pihal bo šibak vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 21 stopinj Celzija. Proti večeru se bodo na jugu Slovenije začele pojavljati plohe.

Obeti: V torek bo oblačno in deževno. V sredo bodo padavine ponehale, oblačnost se bo trgala. Oba dneva bo na Primorskem pihala šibka do zmerna burja, drugod severovzhodnik.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem se poglablja ciklonsko območje. V spodnjih plasteh ozračja priteka z vzhodnim vetrom malo hladnejši in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo nastale posamezne plohe. Krajevne padavine bodo pogostejše v krajih zahodno od nas. Ob severnem Jadranu bo večinoma suho, v Kvarnerju bo pihala večinoma šibka burja. V ponedeljek dopoldne bo v krajih severno in vzhodno od nas še delno jasno, popoldne se bo pooblačilo. Drugod bo več oblačnosti, proti večeru se bodo v krajih južno od nas začele pojavljati plohe.

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv za večino ljudi ugoden, le vremensko najbolj občutljivi bodo imeli manjše vremensko pogojene težave. V ponedeljek se bo vremenska obremenitev krepila.