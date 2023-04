Kralji Anžeta Kopitarja izpadli iz končnice NHL

Los Angeles, 30. aprila - Hokejisti Los Angeles Kings so v šesti tekmi prvega kroga končnice severnoameriške lige NHL doma izgubili s 4:5 proti Edmonton Oilers in končali sezono. Edmonton je v seriji zmagal s 4:2, kralji, za katere slovenski kapetan Anže Kopitar ob petih strelih na gol ni dosegel točke, pa so izpadli.