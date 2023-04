Toulouse zmagovalec francoskega pokala

Pariz, 29. aprila - Nogometaši Toulousa so zmagovalci francoskega pokala, potem ko so v finalu na Stade de France v Parizu s 5:1 ugnali Nantes. To je prvi naslov v zgodovini kluba, ki obstaja zadnjih 53 let. Finale so spremljali tudi številni neredi, policija pa je po informacijah francoske tiskovne agencije aretirala 21 posameznikov.