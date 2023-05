Klakočar Zupančič v poslanici ob 1. maju izpostavila pomen boja za delavske pravice in dostojno delo

Ljubljana, 1. maja - Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je v poslanici ob prvem maju poudarila pomen boja za delavske pravice in za dostojno delo. Ljudi je pozvala, naj ostanejo aktivni in se zavzemajo za svoje in za pravice drugih ljudi, pozvala je tudi k povezovanju v boju za boljšo prihodnost in preseganju razlik v družbi.