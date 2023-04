V Spodnjem Narofu zaradi nevarnosti eksplozije začasno evakuirali 40 prebivalcev

Zagorje ob Savi, 29. aprila - V naselju Spodnji Narof v občini Zagorje ob Savi so danes nekaj po 9. uri zaradi nevarnosti eksplozije gasilci iz domovanj evakuirali 40 stanovalcev. Pri izkopu je namreč prišlo do poškodbe plinovoda, zato so pristojne službe zaprle plinovodni ventil. Po izvedenih meritvah so se stanovalci ponovno lahko vrnili v svoje stanovanja.