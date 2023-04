Na Novi Zelandiji v naravi ponovno zaživeli kiviji

Wellington, 29. aprila - Čeprav je kivi nacionalni simbol Nove Zelandije, pa so to ptico v naravi videli le redki prebivalci. Po zaslugi kampanje, ki si prizadeva za njihovo zaščito, se njihovo število spet povečuje, v okolici Wellingtona pa so v naravo uspešno spustili več kivijev, potem ko so pregnali njihove plenilce, poroča francoska tiskovna agencija AFP.