Vreme: Spremenljivo do pretežno oblačno

Ljubljana, 29. aprila - Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Popoldne in zvečer bodo krajevne plohe in predvsem na vzhodu posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo zjutraj bo v notranjosti Slovenije precej nizke oblačnosti, pozneje pa bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe. Ponekod bo pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 16 do 22 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo pretežno oblačno. Na vzhodu bo povečini suho, drugod bo občasno rahlo deževalo. V torek bo oblačno in deževno. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo je plitvo ciklonsko območje. Hladna fronta je dosegla Alpe in bo zvečer oplazila Slovenijo. Pred njo priteka nad naše kraje z vetrom zahodnih smeri topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo oblačno s popoldanskimi in večernimi krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V nedeljo bo spremenljivo oblačno. Ob severnem Jadranu bo večinoma suho, drugod bodo predvsem sredi dneva in popoldne krajevne plohe. V Kvarnerju bo pihala burja.

Biovreme: V soboto in nedeljo bodo vremensko občutljivi imeli značilne vremensko pogojene težave.