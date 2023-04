Izidi rokometne lige za ženske

* Izidi, 3. krog: - od 1. do 4. mesta: - petek, 28. april: Z'dežele - Krim Mercator 22:28 (11:17) - sobota, 29. april: 19.00 Mlinotest Ajdovščina - Krka - lestvica: 1. Krim Mercator 3 3 0 0 631:358 34 (28) 2. Mlinotest Ajdovščina 2 1 0 1 500:384 26 (24) 3. Z'dežele 3 1 0 2 498:412 21 (19) 4. Krka 2 0 0 2 382:470 12 (12) - od 5. do 8. mesta: - sreda, 26. april: Litija - Trgo ABC Izola 35:30 (17:19) - sreda, 10. maj: 19.00 Žiher hiše Ptuj-Ormož - Velenje - lestvica: 1. Velenje 1 1 0 0 353:417 14 (12) 2. Litija 3 1 1 1 412:468 12 (9) 3. Žiher hiše Ptuj-Ormož 2 0 1 1 373:507 6 (5) 4. Trgo ABC Izola 2 1 0 1 351:478 5 (3) - od 9. do 12. mesta: - torek, 25. april: Piran - Olimpija 32:31 (16:15) - sreda, 26. april: Zvezda Logatec - Ljubljana 23:35 (11:17) - lestvica: 1. Ljubljana 4 3 0 1 498:420 26 (20) 2. Piran 3 2 0 1 451:416 20 (16) 3. Zvezda Logatec 3 0 0 3 415:426 15 (15) 4. Olimpija 4 2 0 2 440:444 13 (9)

* Opomba: v oklepajih so zapisane točke, ki so jih ekipe prenesle v končnico