Na Poljsko prispeli prvi španski leopardi za Ukrajino

Madrid, 28. aprila - Na Poljsko je danes prispelo prvih šest od desetih španskih bojnih tankov leopard, je sporočila španska obrambna ministrica Margarita Robles. Tanki, ki so na Poljsko prispeli na krovu transportne ladje, so namenjeni Ukrajini. Medtem so se Nemčija, Španija in Francija uradno dogovorile o naslednji fazi razvoja evropskega bojnega letala FCAS.