Po prvomajskih počitnicah nacionalni preizkusi znanja in matura

Ljubljana, 3. maja - Za več kot 269.000 učencev in dijakov so se končale prvomajske počitnice in znova bo treba poprijeti za šolsko delo. To še posebej velja za maturante, ki jih v četrtek že čaka prvi maturitetni preizkus - esej v maternem jeziku. Prav tako se za šestošolce in devetošolce začenja nacionalno preverjanje znanja.