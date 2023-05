Tedenski pregled - Slovenija od 28. 4. do 4. 5.

Ljubljana, 5. maja - V prazničnem tednu so pristojni opozorili na pomen in težave delavstva, ob svetovnem dnevu svobode medijev pa so se zvrstila opozorila na težavne razmere za medije. V slovenski javnosti sta močno odmevala krvava strelska pohoda v Srbiji. Vlada je sprejela predlog zakona o povračilu glob zaradi kršitve neustavnih covidnih odlokov.

PETEK, 28. aprila

VATIKAN - Papež Frančišek je 26. 4. pred baziliko svetega Petra v Vatikanu sprejel skupino ljudi iz Slovenije, ki so jih duhovniki spolno zlorabili, in se jim opravičil. Delegacijo je iz Slovenije pripeljal zavod Dovolj.je pod vodstvom duhovnika Janeza Cerarja. Po navedbah Slovenske škofovske konference papež s svojo držo kaže, da so žrtve vedno na prvem mestu in da si tudi škofje prizadevajo za hitrejše reševanje odprtih vprašanj.

LJUBLJANA - Ministrstvo za zdravje je sindikatom zdravstva in socialnega varstva, s katerimi se pogajajo o oblikovanju zdravstvenega plačnega stebra, posredovalo vladni predlog s tarifnim delom. Na sindikalni strani so bili v prvih odzivih do predloga zelo kritični, zlasti v zdravniškem sindikatu Fides. Vlada je svoje predloge sindikatom podrobneje predstavila na pogajanjih 3. 5., od sindikatov pričakuje celovit protipredlog.

LJUBLJANA - Statistični urad RS je objavil, da je bila letna stopnja inflacije v Sloveniji aprila 9,4 odstotka, potem ko je bila marca pri 10,5 odstotka. Nanjo so po podatkih statističnega urada najbolj vplivale za 15,8 odstotka višje cene hrane in brezalkoholnih pijač. Električna energija se je podražila za 33,5 odstotka, oblačila in obutev pa za 8,3 odstotka. Na mesečni ravni so se cene zvišale za 1,5 odstotka.

KOPER - Primorsko avtocesto so ohromile daljše kolone tovornih vozil, namenjene v Luko Koper. Velika gneča je bila tudi na koprskih mestnih vpadnicah in lokalnih cestah v neposredni bližini pristanišča. V podjetju so pojasnili, da je povečan promet tovornjakov običajen po praznikih, ko velja omejitev prometa tovornih vozil. Ker do podobnih razmer redno prihaja ob praznikih, prometni kaos pa nasploh vlada v mesecih poletne turistične sezone, je koprski župan Aleš Bržan vlado in premierja Roberta Goloba 4. 5. pozval k sprejetju več nujnih ukrepov.

LJUBLJANA - Ker sum storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic v povezavi z izvajanjem določb zakona o javnem naročanju že obravnava policija, je komisija za preprečevanje korupcije zavrnila nadaljnjo obravnavo prijave zoper Smiljana Mekicarja, pristojnega za razpis za nakup 16 naprav za magnetno resonančno slikanje za več javnih zdravstvenih zavodov, ki naj bi prirejal razpisno dokumentacijo. Zoper Mekicarja je že ukrepal njegov delodajalec z odpovedjo delovnega razmerja, domnevno sporno javno naročilo pa je bilo ustavljeno in objavljeno novo, so pojasnili pri komisiji.

SOBOTA, 29. aprila

LJUBLJANA - Predsednik Evropske ljudske stranke Manfred Weber je bil v pogovoru za Delo kritičen do slovenske vlade, ki po njegovih besedah glede reform ni sposobna narediti velikih korakov. Zunanji ministrici Tanji Fajon pa je očital, da je glede vojne v Ukrajini bolj na strani politike razumevanja za Rusijo.

NEDELJA, 30. aprila

LJUBLJANA - Po Sloveniji so zvečer zagoreli številni kresovi v čast praznika dela, 1. maja, dogajanje so spremljali nastopi, koncerti, govori in predvsem druženja. Na tradicionalno največjem kresovanju na Rožniku nad Ljubljano je zbrane nagovorila predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič.

KIJEV - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je v nagovoru zaveznicam zahvalil za pomoč v boju z ruskimi silami, pri čemer je omenil tudi Slovenijo in ji izrekel zahvalo za oklepna vozila.

POREČ - Na organiziranem večdnevnem veseljačenju Spring Break v Poreču se je na območju letovišča Lanterna smrtno ponesrečil slovenski državljan. 25-letni moški je z višine osmih metrov padel s strehe apartmaja.

PONEDELJEK, 1. maja

LJUBLJANA - Ob mednarodnem prazniku dela, 1. maju, so številne kraje prebudile budnice, potekala so tudi prvomajska srečanja. V ospredju so bila opozorila na pomen delavskih pravic, solidarnosti ter zahteve po dostojnem plačilu za opravljeno delo. Predsednica Nataša Pirc Musar je v poslanici ob prazniku opozorila, da moramo več pozornosti posvetiti delavkam in delavcem ter razmeram na delovnem mestu. Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je poudarila pomen boja za delavske pravice in dostojno delo. Ljudi je pozvala, naj ostanejo aktivni in se zavzemajo za svoje in za pravice drugih. Premier Robert Golob je zapisal, da je blaginja, ki nam jo prinaša gospodarska rast, sad prizadevanj vseh nas. Zato je po njegovih besedah prav, da se izboljšuje položaj vsakega posameznika, ki tako ali drugače sodeluje v verigi delovnih procesov. V govoru zbranim na ljubljanskem Rožniku je ljubljanski župan Zoran Janković med drugim naslovil več sporočil na vlado in opozicijsko SDS.

LJUBLJANA - Veljati je začel pravilnik o poklicnih boleznih, ki določa poklicne bolezni, dela, na katerih se pojavljajo te bolezni, pogoje, ob katerih se bolezni štejejo za poklicne bolezni, ter postopek njihovega ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja. V sindikatih so se za tak pravilnik zavzemali 30 let, delodajalci pa so do njega kritični.

LJUBLJANA - Trošarine na tobačne izdelke so se drugič letos zvišale, pred koncem leta se bodo še enkrat. Prvo je bilo januarja, ko je bilo treba za škatlico cigaret večinoma odšteti 20 centov več, enako zvišanje po ceniku Tobačne Ljubljana je sledilo tokrat.

ŠTEVERJAN - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je na prvomajskem slavju partizanskemu pevskemu zboru Pinko Tomažič, ki obeležuje 50. obletnico delovanja, vročil posebno priznanje za izjemno povezovalno vlogo med Slovenci v Italiji.

TOREK, 2. maja

LJUBLJANA - Drugi dan obeleževanja praznika dela in zadnji dan prvomajskih počitnic je ob slabem vremenu postregel predvsem s časom za počitek. Ker so številni izkoristili nekaj prostih dni za oddih ob morju oziroma v drugih turističnih mestih, je čez dan prihajalo do zastojev na cestah proti notranjosti države.

SREDA, 3. maja

LJUBLJANA - Ob svetovnem dnevu svobode medijev sta društvo novinarjev in novinarski sindikat pred stavbo RTVS izpostavila pomen povezovanja novinarjev, saj da so skupaj lahko močnejši ob vseh izzivih, s katerimi se soočajo. Spomnili so tudi na odgovornost novinarjev do javnosti, zaupanje katere lahko upravičujejo le z verodostojnim delom. Velika večina sodelujočih v anketi o pogojih dela novinarjev in drugih medijskih delavcev, ki so jo predstavili v sindikatu novinarjev, medtem vlogo medijskega delavca v družbi vrednoti kot pomembnejšo od lastnih interesov. Največ jih namreč za zelo pomemben vidik svojega dela šteje odgovornost do javnosti.

LJUBLJANA - Predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednik vlade Robert Golob sta izrekla sožalje staršem in svojcem preminulih po strelskem napadu na šoli v središču Beograda, v katerem je 13-letni učenec ubil osem učencev in varnostnika, ranil pa šest učencev in učiteljico. Košarkarski zvezdnik Luka Dončić je sporočil, da bo njegova fundacija krila stroške pogrebov žrtev in psihološkega svetovanja prizadetim v tragediji. Srbsko veleposlaništvo v Ljubljani je po napadu odprlo žalno knjigo, Srbijo pa je v noči na 5. 5. pretresel nov strelski napad z osmimi smrtnimi žrtvami.

LJUBLJANA - Ustavno sodišče je v presoji na zahtevo skupine poslancev na pobudo NSi razveljavilo drugi odstavek 12. člena zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki določa uporabo tržnih podatkov pri določanju modelov vrednotenja. Presodilo je namreč, da so pravni pojmi nedoločni, kar dopušča preširoko polje presoje.

LJUBLJANA - Odbora DZ za kmetijstvo in za okolje sta na skupni seji pozvala vlado, naj oblikuje vsebinsko platformo za široko javno razpravo o vprašanju upravljanja populacij velikih zveri. Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan je dejal, da je bilo na podlagi nedavno sprejete odločbe doslej iz narave odvzetih 158 medvedov.

LJUBLJANA - Na četrtem shodu ljudske iniciative Glas upokojencev in Inštituta 1. oktober na Trgu republike so zbrani znova zahtevali dvig pokojnin. Odpravili so se tudi do predsedniške in vladne palače, kjer so vladi očitali aroganten odnos do upokojencev ter jo pozvali k odstopu. Zaradi izjav vodje iniciative, nekdanjega poslanca SDS Pavla Ruparja, ter uporabljene simbolike in sovražnega govora na shodu so se ostro odzvali vodilni predstavniki države ter dali vedeti, da takšne osebe niso primeren sogovornik.

NOVA GORICA - Kriminalisti v Novi Gorici so prijeli državljana Italije, ki je bil po ugotovitvah tujih varnostnih organov vpet v kriminalno dejavnost na področju prepovedanih drog. Preiskava je potekala v okviru velike skupne operacije Europola proti italijanski mafiji 'Ndrangheta, v kateri so poleg Slovenije sodelovale še Belgija, Nemčija, Italija, Francija, Portugalska, Španija in Romunija. Skupno so izvedli 150 preiskav, pridržali pa 132 ljudi.

ORMOŽ - Podjetje Carthago iz Odrancev, ki izdeluje počitniška vozila, je zagnalo proizvodnjo v novem obratu v Ormožu. V njem bodo izdelovali predelane kombije znamke Malibu Van, vsak teden jih načrtujejo približno 40. Pozneje nameravajo po besedah direktorice Sandre Županec zmogljivosti postopoma širiti.

ČETRTEK, 4. maja

LJUBLJANA - Vlada je sprejela predlog zakona o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi s prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi covida-19. Med drugim predvideva povrnitev plačanih oz. izterjanih glob v postopkih, ki so bili v mandatu prejšnje vlade uvedeni na podlagah, za katere se je izkazalo, da so neskladne z ustavo.

LJUBLJANA - Pred predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič je prisegel generalni državni tožilec Drago Šketa, ki je funkcijo opravljal že v prejšnjem mandatu. Šketa si bo prizadeval za neodvisno in strokovno delo tožilcev, podpira tudi prizadevanja tožilcev za enakopravno obravnavo v pogajanjih za odpravo plačnih nesorazmerij v pravosodju.

LJUBLJANA - Vlada je sprejela program investicij v športno infrastrukturo. V petih letih bo na voljo 150 milijonov evrov, je povedal minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Potrdila je tudi spremembe zakona o Bloudkovih nagradah, avtomatično jo bodo dobili vsi prejemniki olimpijskih medalj.

BERLIN/BRUSELJ - Nemčija je skupaj s še osmimi državami članicami EU, med katerimi je tudi Slovenija, ustanovila skupino za odločanje s kvalificirano večino o zunanji in varnostni politiki unije, namesto sedanjega odločanja s soglasjem. Članice skupine pojasnjujejo, da je njihov cilj povečati učinkovitost in hitrost pri sprejemanju zunanjepolitičnih odločitev EU.

LJUBLJANA - Člani komisije za medicinsko etiko soglasno nasprotujejo predlogu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki so ga pripravili v okviru Združenja za dostojno starost Srebrna nit, in ocenjujejo, da predlog zakona spremlja visoko etično tveganje, je zapisano v stališču, ki ga je medijem posredoval predsednik komisije Božidar Voljč.

LJUBLJANA - Več kot 43.500 učencev 6. in 9. razredov osnovne šole je s preizkusom iz slovenščine začelo nacionalno preverjanje znanja, s katerim preverjajo njihovo znanje pri treh predmetih. Dijakinje in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol pa so z esejem iz maternega jezika začeli splošno maturo. K temu se je prijavilo 6551 kandidatov.

LJUBLJANA - Vlada je za v. d. nedavno ustanovljene Javne agencije RS za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost, ki bo eden osrednjih gradnikov sistema spodbujanja raziskav in inovacij v državi, imenovala Špelo Stres. Petri Bezjak Cirman je medtem podelila polni mandat na čelu vladnega urada za komuniciranje.

LJUBLJANA - Voditelj na Radiu Slovenija Sašo Hribar je napovedal, da bo zaradi očitkov o dezerterstvu prihodnji teden vložil tožbi zoper predsednika Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Lojzeta Peterleta in Draga Zadergala z RTVS. Medtem svet delavcev RTV Slovenija in več novinarskih aktivov zavoda Zadergalovo ravnanje vidi kot šikaniranje Hribarja, zato zahtevajo njegov odstop s položaja vodje pravne službe RTVS.

LJUBLJANA - V Ljubljani se je začela tridnevna prireditev Pot ob žici. Gre za največjo športnorekreativno prireditev v Sloveniji, ki vsako leto privabi več kot 30.000 udeležencev. Vrhunec bo 6. 5. s pohodom po trasi, kjer je bila med drugo svetovno vojno žičnata ograja okoli okupirane Ljubljane.