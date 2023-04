Vreme: Pretežno oblačno

V soboto bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami. Ponekod bo pihal severovzhodni veter.

Vremenska slika: Nad severozahodno Evropo je plitvo ciklonsko območje. Topla fronta se prek Alp pomika proti vzhodu in vpliva na vreme pri nas s povečano oblačnostjo.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno. Predvsem v krajih severno in zahodno od nas bodo krajevne plohe. V soboto bo spremenljivo oblačno s popoldanskimi in večernimi krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.