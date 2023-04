Newyorške borze uvodoma blizu izhodišč

New York, 28. aprila - Tečaji na newyorških borzah se na začetku današnjega trgovanja gibljejo blizu izhodišč, pri čemer sta indeksa Dow Jones in S&P 500 v zelenem, Nasdaq pa v rdečem. Vlagatelji preučujejo objave poslovnih rezultatov nekaterih večjih ameriških podjetij in najnovejše podatke o stopnji inflacije, vezane na potrošniško porabo.