Barack Obama v Netflixovem dokumentarcu o pomenu dela

Washington, 3. maja - Netflix bo 17. maja začel s štiridelno dokumentarno serijo Working: What We Do All Day, v kateri bivši ameriški predsednik Barack Obama raziskuje pomen dela v življenju Američanov. Obama je na Twitterju objavil napovednik in ob njem zapisal, da se pogovarja z ameriškimi delavci različnih panog, da bi "razumel njihovo delo in upanje za prihodnost".