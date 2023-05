Za praznik dela bomo prosti tudi danes

Ljubljana, 2. maja - Ob mednarodnem prazniku dela, 1. maju, bo v Sloveniji dela prost dan tudi današnji 2. maj. Prvomajske praznike, ki so skupaj z vikendom postregli z več prostimi dnevi, so mnogi izkoristili za krajše počitnice. Ob izteku praznikov in šolskih počitnic, saj se šolarji v sredo vračajo v šolske klopi, je tudi danes na cestah pričakovati povečan promet.