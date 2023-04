Danska načrtuje strožje pogoje za pridobitev državljanstva

Koebenhavn, 28. aprila - Danska, ki ima že zdaj eno najbolj restriktivnih poti do državljanstva v Evropi, je v četrtek objavila načrte za še strožje pogoje. Prosilci za dansko državljanstvo bi morali tako ostati v državi, dokler ni po odobritvi državljanstva v parlamentu to potrjeno še z uradno slovesnostjo, kar lahko traja do dve leti.