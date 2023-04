Ljubljana, 28. aprila - Nogometaši Rogaške so 27. krog 2. SNL odprli z zmago s 3:1 proti ekipi Vitanest Bilje in se Aluminiju začasno odplepili na vrhu razpredelnice. Tam imajo zdaj pet točk naskoka z odigrano tekmo več. Krško in Krka sta se razšla brez zmagovalca z 2:2.