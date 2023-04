Bruselj predlaga poenostavljena pravila za detergente

Bruselj, 28. aprila - Evropska komisija je predlagala revidirano uredbo o detergentih, s čimer želi poenostaviti obstoječa pravila in jih pripraviti na prihodnost ter tako izboljšati varovanje zdravja in okolja ter delovanje enotnega trga za detergente. Revidirana pravila se med drugim nanašajo na nove inovativne proizvode, so zapisali v Bruslju.