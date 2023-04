Slovenski in italijanski sindikati za pravice čezmejnih delavcev

Hrpelje-Kozina, 28. aprila - Predstavniki sindikatov iz Slovenije in Italije so na tradicionalnem predprazničnem srečanju na nekdanjem mejnem prehodu Krvavi Potok pozvali vladi obeh držav, da priznata posebnost položaja čezmejnih delavcev in zaščitita njihove pravice. Opozorili so tudi na zniževanje kupne moči in težave javnega zdravstva v obeh državah.