S kampanjo Odmev mladosti do aktivacije mladih v lokalnih okoljih

Ljubljana, 1. maja - Urad RS za mladino, Mladinska mreža MaMa, Mladinski svet Slovenije in Movit, Nacionalna agencija EU programov Erasmus+ Mladina in Evropska solidarnostna enota začenjajo kampanjo Odmev mladosti, ki v ospredje postavlja pozitivne učinke in priložnosti mladinskega dela za mlade, lokalno skupnost in celotno družbo, so sporočili iz urada.