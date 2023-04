V Leipzigu predstavitev Slovenije kot častne gostje letošnjega Frankfurtskega knjižnega sejma

Leipzig, 28. aprila - Slovenija bo častna gostja letošnjega Frankfurtskega knjižnega sejma (FKS), ki bo potekal od 18. do 22. oktobra. Direktorica JAK Katja Stergar ter kustosa Matthias Göritz in Miha Kovač so danes na Leipziškem knjižnem sejmu predstavili raznolik literarni sejemski program v Leipzigu in dejavnosti v prihodnjih mesecih.