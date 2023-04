V ljubljanskem Tivoliju oborožen rop

Ljubljana, 28. aprila - V četrtek pozno zvečer so štirje neznanci v ljubljanskem parku Tivoli pristopili do manjše skupine in od njih z nožem v roki zahtevali denar. Ko so jim izročili denar, so s kraja zbežali. Povzročili so za okoli 350 evrov materialne škode. Policisti storilce še iščejo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.