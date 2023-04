ZDA proti Rusiji in Iranu uvedle nove sankcije

Washington, 28. aprila - Združene države Amerike so uvedle nove sankcije proti Rusiji in Iranu zaradi nezakonitih aretacij ameriških državljanov. Na seznam sankcij so uvrstile rusko obveščevalno službo FSB in obveščevalno službo Iranske revolucionarne garde (IRGC), poroča nemška tiskovna agencija dpa.