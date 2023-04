Ob mednarodnem dnevu jazza koncerti v Ljubljani in še nekaterih mestih

Ljubljana, 30. aprila - Unesco je leta 2011 na pobudo veleposlanika dobre volje Herbieja Hancocka 30. april uradno razglasil za mednarodni dan jazza. Obeleževanju tega glasbenega praznika se pridružujejo pri Imagu Sloveniae in Staroljubljanskem zavodu za kulturo, kjer so tudi letos s partnerji pripravili pester program v Ljubljani in še nekaterih mestih.