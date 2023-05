Jon M. Chu po vzoru muzikala Wicked snema film z Ariano Grande in Cynthio Erivo

Los Angeles, 1. maja - Režiser Jon M. Chu, znan po filmski uspešnici Bogati Azijci in filmski priredbi muzikala In the Heights (V višave), se je tokrat lotil adaptacije uspešnega broadwayskega muzikala Wicked (Zlobna). Prvi del dvodelnega filma, v katerem bosta v glavnih vlogah nastopili Ariana Grande in Cynthia Erivo, bo po napovedih premiero doživel novembra.