Amazonovo novo visokoproračunsko serijo Citadel so snemali v Bovcu in Kobaridu

Los Angeles, 28. aprila - Pri Amazonu sta izšli prvi dve epizodi akcijske detektivske serije Citadel, ki se ponaša s 300-milijonskim proračunom. Izvršna producenta Joe in Anthony Russo - ustvarjalca Marvelovih filmov Maščevalci: Zaključek in Stotnik Amerika: Zimski vojak - sta s produkcijsko ekipo snemala poleg Slovenije še v Angliji, Španiji, ZDA in Maroku.