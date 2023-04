Zdravniki na Poljskem odstranili 100-kilogramsko cisto na jajčniku

Varšava, 28. aprila - Zdravniki na Poljskem so 24-letni pacientki odstranili skoraj 100 kilogramov težko cisto na jajčniku. Na enem od jajčnikov ženske, ki je visoka 1,58 metra in je pred operacijo tehtala 182 kilogramov, je nastala vrečica, napolnjena s tekočino, so v četrtek sporočili iz Univerzitetne bolnišnice v mestu Rzeszow na jugovzhodu Poljske.