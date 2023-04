Tokio, 28. aprila - Osrednji borzni indeksi v Aziji so današnje trgovanje končali v zelenem in tako sledili četrtkovi rasti na Wall Streetu. Kot kaže, so se razblinile skrbi pred nadaljnjimi pretresi v bančnem sektorju, ki so zavirali svetovne trge, poroča francoska tiskovna agencija AFP.