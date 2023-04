Varnostni svet ZN pozval talibane k enakopravni obravnavi žensk

New York, 28. aprila - Varnostni svet ZN je sprejel resolucijo, v kateri je talibanske oblasti v Afganistanu pozval, naj v državi zagotovijo "polno, enakopravno, smiselno in varno sodelovanje žensk in deklet", zlasti pa je obsodil prepoved dela afganistanskih žensk za Združene narode, poročajo tuje tiskovne agencije.