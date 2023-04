Vegas gladko v drugi krog končnice NHL

Las Vegas, 28. aprila - Hokejisti Vegas Golden Knights so v prvem krogu končnice severnoameriške hokejske lige NHL premagali Winnipeg Jets s 4:1 in se s 4:1 v zmagah prebili v naslednji krog. V njem se bodo merili z boljšim iz dvoboja med ekipama Edmonton Oilers in Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja. Slednji pred sobotno tekmo v seriji zaostajajo z 2:3 v zmagah.