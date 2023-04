* Izidi, končnica, 1. krog: - vzhod: Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning 2:4 (Toronto vodi s 3:2 v zmagah) New Jersey Devils - New York Rangers 4:0 (New Jersey vodi s 3:2 v zmagah) - zahod: Vegas Golden Knights - Winnipeg Jets 4:1 (Vegas se je s 4:1 v zmagah prebil v naslednji krog)

* Opomba: moštva igrajo na štiri zmage.