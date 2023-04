Newcastle izkoristil slab drugi polčas Manchester Uniteda v Londonu

London, 27. aprila - Nogometaši Newcastla so izkoristili spodrsljaj Manchester Uniteda proti Tottenhamu in se točkovno oddaljili na tretjem mestu angleškega prvenstva. Srake so v 33. krogu v gosteh s 4:1 premagale Everton, medtem ko so rdeči vragi v Londonu zapravili vodstvo z 2:0 in po slabem drugem polčasu osvojili točko.