Newyorške borze končale z rastjo

New York, 27. aprila - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje končali v zelenem. Borzo so spodbudili rezultati Mete, ki so podaljšali niz dobrih rezultatov tehnološkega sektorja, medtem ko dnevni makroekonomski podatki ohranjajo hipotezo o mehkem pristanku ameriškega gospodarstva, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.