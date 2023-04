Partizan na lepi poti do Kaunasa, Monaco izenačil proti Maccabiju

Ljubljana, 27. aprila - Košarkarji beograjskega Partizana so tudi na drugi četrtfinalni tekmi evrolige premagali Real. V torek so v Madridu zmagali z 89:87, danes pa z 95:80, tako da jih do nastopa na zaključnem turnirju med 19. in 21. majem v Kaunasu loči le še zmaga. Monaco je premagal Maccabi iz Tel Aviva s 86:74 in izid v zmagah izenačil na 1:1.