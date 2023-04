Sudanska vojska napovedala podaljšanje prekinitve ognja, nasilje ne pojenja

Kartum, 27. aprila - Sudanska vojska je po posredovanju ZDA in Savdske Arabije napovedala podaljšanje 72-urne prekinitve ognja, ki se izteče danes opolnoči, za nadaljnjih 72 ur. Paravojaška skupina RSF na to še ni odgovorila. Iz Kartuma in Darfurja sicer še vedno poročajo o spopadih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.